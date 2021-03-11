"Слуга народу" не отримає держфінансування, поки не подасть виправлений звіт — Новіков

НАЗК вимагає дотримання закону

НАЗК вимагає дотримання закону

Поки у політичній партії “Слуга народу” не подадуть виправлений звіт, то ця партія не зможе отримати державне фінансування.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Допоки не буде подано партією "Слуга народу” виправлений звіт, відповідно до вимог Закону "Про політичні партії”, партія не може отримати державне фінансування. Наразі таке фінансування зупинене, - поінформував він.

За словами Новікова, державне фінансування загалом отримують 5 партій, "всі парламентські партії отримують державне фінансування”.

Як повідомлялося, НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".

Згодом у "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування. У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили.