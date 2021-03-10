"Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії

З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину

З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину

Політична партія "Слуга народу" планує на з'їзді 13 березня запровадити нову організаційну структуру своєї політсили та зафіксувати її в новій редакції статуту.

Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7 000 представників у кожному регіоні країни. Завершився етап виборів, а отже, час переорієнтовуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів. На з'їзді ми плануємо вирішити два ключові завдання. По-перше, запровадити нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту, - зазначив Корнієнко.

За його словами, з'їзд також має намір розглянути партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі та завдання.

Цей документ не змінить партійної програми чи ідеології. Він забезпечить єдине розуміння цілей і завдань усередині великої команди: президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуг народу", - уточнив політик.

Крім того, на з'їзді "Слуги народу" планують вирішити низку організаційних питань.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, "Слуги народу" на з'їзді партії обговорять звільнення Дубінського та Тищенка. З'їзд партії відбудеться 13 березня.