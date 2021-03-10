09:22  10 березня
Коронавірус в Україні: за добу більше шести тисяч нових випадків зараження
12:13  10 березня
У Зеленського прийняли звернення від протестуючих ветеранів силових структур
08:11  10 березня
Бойовики продовжують ескалацію конфлікту на Донбасі: за добу зафіксовано понад 20 обстрілів
UA | RU
UA | RU
10 березня 2021, 11:35 5

"Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії

10 березня 2021, 11:35 5
Читайте также на русском языке
З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину
З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину
Читайте также
на русском языке

Політична партія "Слуга народу" планує на з'їзді 13 березня запровадити нову організаційну структуру своєї політсили та зафіксувати її в новій редакції статуту.

Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7 000 представників у кожному регіоні країни. Завершився етап виборів, а отже, час переорієнтовуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів. На з'їзді ми плануємо вирішити два ключові завдання. По-перше, запровадити нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту, - зазначив Корнієнко.

За його словами, з'їзд також має намір розглянути партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі та завдання.

Цей документ не змінить партійної програми чи ідеології. Він забезпечить єдине розуміння цілей і завдань усередині великої команди: президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуг народу", - уточнив політик.

Крім того, на з'їзді "Слуги народу" планують вирішити низку організаційних питань.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, "Слуги народу" на з'їзді партії обговорять звільнення Дубінського та Тищенка. З'їзд партії відбудеться 13 березня.

Слуга народа партія З'їзд Олександр Корнієнко документ

Партія "Слуга народу" оголосила про запуск руху "Зе!Жінки"
08 березня 2021, 12:15
У соцмережах з’явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах
07 березня 2021, 13:18
Полтавських "слуг народу" запросили в Офіс президента: будуть переконувати йти в коаліцію з Мамаєм
07 березня 2021, 11:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua