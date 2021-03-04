Лідер "Слуги народу" Корнієнко допускає участь президента Зеленського в з'їзді партії в березні
Президента запросять і чекатимуть
Президента запросять і чекатимуть
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у з'їзді партії "Слуга народу" 13 березня.
Про це заявив лідер політичної сили, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ми готуємося до з'їзду, 13 березня. Він буде доленосний, не побоюся цього слова. У нас там нові горизонти відкриються, президент нам багато цікавих завдань дасть, - сказав Корнієнко.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи прийде Зеленський на з'їзд, Корнієнко сказав: "Чекаємо. Запросимо його".
Як повідомлялося, "Слуги народу" зберуться на з'їзд у вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.
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