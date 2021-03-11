Съезд "Слуги народа" не будут отменять из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Но количество делегатов от региона "существенно ограничили"

Но количество делегатов от региона "существенно ограничили"

Фото из открытых источников

Съезд политической партии “Слуга народа” не будут переносить или отменять из-за роста заболеваемости COVID-19. Его проведут согласно карантинных мероприятий.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии УНН, передает RegioNews.

Мы проведем съезд в соответствии с карантинными мероприятиями и переносить/отменять его не будем, — рассказал Корниенко.

По его словам, сейчас количество участников съезда (делегаты, гости, пресса) соответствует нормативам размещения на массовых мероприятиях.

Также заместитель председателя фракции "Слуга народа” Евгения Кравчук напомнила, что Киев пока в "оранжевой” зоне.

Съезд пройдет с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, мы существенно ограничили количество делегатов от региона, — сказала Кравчук.

Как сообщалось, "Слуги народа" соберутся на съезд уже в эти выходные: планируют серьезные изменения. Съезд партии состоится 13 марта в Киеве.

Также лидер "Слуги народа" Корниенко допускает участие президента Зеленского в съезде партии в марте. Президента пригласят и будут ждать.

В то же время по официальной версии "Слуги народа" на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии. Съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину.