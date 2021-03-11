В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні за 11 березня COVID-19 виявили у 9084 осіб, зафіксовано 262 летальних випадки, 5330 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
9084 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 березня. Серед захворілих - дитини і 348 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 106 464 (в тому числі методом ПЛР - 47 365, методом ІФА - 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 484).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 425 522 особи;
- одужало - 1 210 246 осіб;
- летальних результатів - 27 685;
- проведення ПЛР-тестів - 7 235 711.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 6377 людина, зафіксовано 219 летальних випадків.