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11 березня 2021, 08:59 12

В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19

11 березня 2021, 08:59 12
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За добу госпіталізували 4250 осіб
За добу госпіталізували 4250 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 11 березня COVID-19 виявили у 9084 осіб, зафіксовано 262 летальних випадки, 5330 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

9084 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 березня. Серед захворілих - дитини і 348 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 106 464 (в тому числі методом ПЛР - 47 365, методом ІФА - 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 484).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 425 522 особи;
  • одужало - 1 210 246 осіб;
  • летальних результатів - 27 685;
  • проведення ПЛР-тестів - 7 235 711.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 6377 людина, зафіксовано 219 летальних випадків.

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