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В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
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11 березня 2021, 12:49 1

В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше

11 березня 2021, 12:49 1
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У "червоній" зоні перебуває 4 області
У "червоній" зоні перебуває 4 області
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон, зокрема, до "помаранчевої" зони потрапила Миколаївська область.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, станом на 11 березня, в "червоній" зоні перебувають чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

"Помаранчевими" тепер є Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні карантину - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

При цьому в дев'яти регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (136,7 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (116,4), Чернівецькій (91,6), Житомирській (86,9), Закарпатській (86,7), Миколаївській (74,1) та Хмельницькій (66) та Тернопільській (60,1) областях, а також у Києві (70,3).

Раніше повідомлялось, що у Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

коронавірус вірус карантин МОЗ пандемія зона

 
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