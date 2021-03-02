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02 березня 2021, 10:41 3

"Слуги народу" зберуться на з'їзд уже в ці вихідні: планують серйозні зміни

02 березня 2021, 10:41 3
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З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві
З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві
Фото: з відкритих джерел
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Очільник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді буде розглянуто питання змін у системі управління партією, щоб зробити її більш сучасною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії.

На з’їзді "Слуги Народу" розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення - як на місцях, так і в центральній владі", - заявив Корнієнко.

На порядку денному організаційні та програмні питання:

  • обговорення нової редакції Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі.
  • обговорення нового документу - Доктрини політичної партії "Слуга Народу", яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії.

"Депутати Верховної ради, міністри, а також понад 7 тисяч місцевих депутатів усіх рівнів, голів ОТГ, мерів готові разом рухатись вперед для втілення принципів та ідей президентської та партійної програм. Залишилось напрацювати ефективні механізми взаємодії між нами", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко та ще 4 кандидатів.

Слуга народа партія З'їзд Олександр Корнієнко депутати

 
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