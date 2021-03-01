У Маріуполі сталося подвійне вбивство: загинули дівчина з хлопцем

Правоохоронці перевіряють усі версії вчинення злочину

Правоохоронці перевіряють усі версії вчинення злочину

Фото: з відкритих джерел

Напередодні в Маріуполі сталося подвійне вбивство: були виявлені 23-річний юнак та 19-річна дівчина. Тіла пари виявив господар квартири, яку молоді люди зняли напередодні.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Маріупольського районного управління поліції Донецької області.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що тіла загиблих належать жінці 2002 року народження та чоловіку 1998 року народження", - йдеться в повідомленні.

У рамках досудового розслідування правоохоронці перевіряють усі версії скоєння злочину.

За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство двох чи більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".