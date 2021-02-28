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28 лютого 2021, 18:25 1213

Венедіктова підтвердила витік інформації у справі "Приватбанку"

28 лютого 2021, 18:25 1213
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Джерела витоку інформації поки що невідомі
Джерела витоку інформації поки що невідомі
Фото: Офіс генпрокурора
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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила витік інформації щодо підготовки підозри колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку, але не може сказати, звідки саме він стався.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

Те, що витік стався, це факт ... Чи знали ми про те, що може бути витік? Так, звичайно, знали, тому "в капсулі" трималося все. Чому я швидко підписала підозру? Бо якщо інформацією володіє більше, ніж довірена кількість осіб, які цим займалися, таке дійсно може статися. Ми розбираємося, звідки стався витік", - розповіла генпрокурорка.

Венедіктова заявила, що не може звинувачувати у витоці інформації когось конкретного із прокурорів.

Якби у мене були підстави підозрювати прокурорів... Їх було б усунуто негайно і щодо них почалася б службова перевірка негайно. Я не дозволю нікому називати прокурорів із конкретними прізвищами - люди заробляють свою репутацію роками, а потім у мас-медіа вона може швидко бути зіпсована. Прокурор залишається в групі, він працює, у мене немає підстав для того, щоб його відсторонювати на сьогодні від роботи", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", після чого правоохоронці розпочали слідчі дії - експосадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

Приватбанк кримінальна справа Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора підозра

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