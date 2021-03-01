НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу"

У звітах політсили виявили ознаки кримінальних правопорушень

У звітах політсили виявили ознаки кримінальних правопорушень

Фото: із відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про припинення державного фінансування провладної партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Відомо, що фінансування партії зупинили через виявлені порушення у звітах за два звітні періоди

У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК додали, що у звітах "Слуги народу" виявили ознаки кримінальних правопорушень за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім "Слуги народу”, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах партій "Конгрес українських націоналістів” та Блок Вілкула "Українська перспектива”. Відповідні матеріали НАЗК направляє до Національної поліції.

Також були складені та направлені до суду адміністративні протоколи щодо керівників партій:

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;

"ВО "Свобода”;

"Слуга народу”;

"Блок Вілкула "Українська перспектива”;

"Важливий кожен”;

"ВАРТА”;

"Соціал-патріотична асамблея слов’ян”;

"Нова демократія”;

"Громадська сила”;

"Команда Андрія Балоги”;

"Конгрес українських націоналістів”.

Нагадаємо, Махінації в партіях: КВУ просить НАЗК перевірити фінзвіти "Слуги народу" та ОПЗЖ.