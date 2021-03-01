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01 березня 2021, 15:16 7

НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу"

01 березня 2021, 15:16 7
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У звітах політсили виявили ознаки кримінальних правопорушень
У звітах політсили виявили ознаки кримінальних правопорушень
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про припинення державного фінансування провладної партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Відомо, що фінансування партії зупинили через виявлені порушення у звітах за два звітні періоди

У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК додали, що у звітах "Слуги народу" виявили ознаки кримінальних правопорушень за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім "Слуги народу”, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах партій "Конгрес українських націоналістів” та Блок Вілкула "Українська перспектива”. Відповідні матеріали НАЗК направляє до Національної поліції.

Також були складені та направлені до суду адміністративні протоколи щодо керівників партій:

  • "Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;
  • "ВО "Свобода”;
  • "Слуга народу”;
  • "Блок Вілкула "Українська перспектива”;
  • "Важливий кожен”;
  • "ВАРТА”;
  • "Соціал-патріотична асамблея слов’ян”;
  • "Нова демократія”;
  • "Громадська сила”;
  • "Команда Андрія Балоги”;
  • "Конгрес українських націоналістів”.

Нагадаємо, Махінації в партіях: КВУ просить НАЗК перевірити фінзвіти "Слуги народу" та ОПЗЖ.

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