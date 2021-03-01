НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу"
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про припинення державного фінансування провладної партії "Слуга народу".
Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає RegioNews.
Відомо, що фінансування партії зупинили через виявлені порушення у звітах за два звітні періоди
У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.
В НАЗК додали, що у звітах "Слуги народу" виявили ознаки кримінальних правопорушень за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Крім "Слуги народу”, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах партій "Конгрес українських націоналістів” та Блок Вілкула "Українська перспектива”. Відповідні матеріали НАЗК направляє до Національної поліції.
Також були складені та направлені до суду адміністративні протоколи щодо керівників партій:
- "Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;
- "ВО "Свобода”;
- "Слуга народу”;
- "Блок Вілкула "Українська перспектива”;
- "Важливий кожен”;
- "ВАРТА”;
- "Соціал-патріотична асамблея слов’ян”;
- "Нова демократія”;
- "Громадська сила”;
- "Команда Андрія Балоги”;
- "Конгрес українських націоналістів”.
Нагадаємо, Махінації в партіях: КВУ просить НАЗК перевірити фінзвіти "Слуги народу" та ОПЗЖ.