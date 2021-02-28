Ексначальника ГУР Бурбу виселили з дому і позбавили охорони – ЗМІ

Ці події пов`язують із заявами Бурби про зрив захоплення "вагнерівців"

Ці події пов`язують із заявами Бурби про зрив захоплення "вагнерівців"

Фото з відкритих джерел

Колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який свідчив про провал операції із захоплення російських терористів "Вагнера", виселили з дому і позбавили його охорони.

Про це журналіст Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією Бутусова, 22 лютого без попередження сім'я генерал-полковника ГУР Міноборони Василя Бурби була виселена з охоронюваного селища у Конча-Заспі. Також розвідника позбавили документів прикриття.

Напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії, в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем "Беллігнкет" Христо Грозєвим. В іншому випадку Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від такої ганебної угоди. І перші погрози були негайно здійснені, - написав Бутусов.

Офіційною причиною виселення з будинку є ремонт, проведений сім'єю Бурби без погодження з ДУС. На підтвердження своїх слів Бутусов опублікував лист до Бурби, направлений йому Державним управлінням справами.

Також Бутусов додав, що за даними джерел, такі дії стосовно Бурби пов'язані зі виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК "Вагнера" і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення россійських терористів.

За даними наших джерел, Грозєву дзвонив особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на терміни виходу фільму це ніяк не вплине", - наголосив Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

7 жовтня комітет Ради підтримав створення слідчої комісії у "справі вагнерівців".