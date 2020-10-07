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07 жовтня 2020, 13:23 6

Справа "вагнерівців": комітет Ради підтримав створення слідчої комісії

07 жовтня 2020, 13:23 6
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Постанову винесуть на розгляд депутатів
Постанову винесуть на розгляд депутатів
Фото: скріншот відео
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Регламентний комітет Верховної Ради підтримав проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи "вагнерівців".

Про це у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, передає RegioNews.

Регламентний комітет підтримав наш проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців”. Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради", - розповів нардеп.

Він також висловив сподівання, що депутати підтримають створення комісії.

Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія — ефективний спосіб, щоб це зробити”, - додав Костенко.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Згодом петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Офіс президента Верховна Рада комітет державна зрада справа вагнерівців
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