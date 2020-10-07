Справа "вагнерівців": комітет Ради підтримав створення слідчої комісії

Постанову винесуть на розгляд депутатів

Постанову винесуть на розгляд депутатів

Фото: скріншот відео

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи "вагнерівців".

Про це у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, передає RegioNews.

Регламентний комітет підтримав наш проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців”. Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради", - розповів нардеп.

Він також висловив сподівання, що депутати підтримають створення комісії.

Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія — ефективний спосіб, щоб це зробити”, - додав Костенко.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Згодом петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.