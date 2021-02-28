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28 февраля 2021, 12:57 3613

Экс-сначальника ГУР Бурбу выселили из дома и лишили охраны – СМИ

28 февраля 2021, 12:57 3613
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Эти события связывают с заявлениями Бурбы о срыве захвата "вагнеровцев"
Эти события связывают с заявлениями Бурбы о срыве захвата "вагнеровцев"
Фото из открытых источников
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Бывшего начальника военной разведки Василия Бурбу, который свидетельствовал о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и лишили его охраны.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По информации Бутусова, 22 февраля без уведомления семья генерал-полковника ГУР Минобороны Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Также разведчика лишили документов прикрытия.

Накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и любого сотрудничества с расследователем "Беллигнкет" Христо Грозевым.

В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнения с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были немедленно осуществлены, - написал Бутусов.

Официальной причиной выселения из дома стал ремонт, проведенный семьей Бурбы без согласования с ДУС. В подтверждение своих слов Бутусов опубликовал письмо к Бурбе, направленное ему Государственным управлением делами.

Также Бутусов добавил, что по данным источников, такие действия в отношении Бурбы связаны с выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату российских террористов.

По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

7 октября комитет Рады поддержал создание следственной комиссии в "деле вагнеровцев".

Офис президента разведка расследование дело вагнеровцев Василий Бурба

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