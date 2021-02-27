13:39  27 лютого
Тенденції невтішні: до "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Ляшко
15:45  27 лютого
Стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців
10:06  27 лютого
Загострення на Донбасі: одинадцять постраждалих та 14 обстрілів за добу
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2021, 13:01 185

На Банковій проходить мітинг у підтримку активіста Стерненка

27 лютого 2021, 13:01 185
Читайте также на русском языке
В акції беруть участь кілька тисяч осіб
В акції беруть участь кілька тисяч осіб
Фото: pravda.com
Читайте также
на русском языке

Під Офісом президента на вулиці Банковій, що у Києві, проходить акція в підтримку активіста Сергія Стерненка, якого раніше було засуджено до семи років позбавлення волі через справу про викрадення людини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Люди, які прийшли на акцію протесту, не згодні з рішенням суду та вимагають звільнення Стерненка.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП. На місці також працює "поліція діалогу", представники Нацгвардії та пожежники.

На мітингу помічені представники різних громадських організацій та народні депутати.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що справа активіста Сергія Стерненка "політизована" ним самим.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Офіс президента митинг поліція протести Сергій Стерненко активісти

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram