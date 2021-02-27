На Банковій проходить мітинг у підтримку активіста Стерненка

В акції беруть участь кілька тисяч осіб

В акції беруть участь кілька тисяч осіб

Фото: pravda.com

Під Офісом президента на вулиці Банковій, що у Києві, проходить акція в підтримку активіста Сергія Стерненка, якого раніше було засуджено до семи років позбавлення волі через справу про викрадення людини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Люди, які прийшли на акцію протесту, не згодні з рішенням суду та вимагають звільнення Стерненка.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП. На місці також працює "поліція діалогу", представники Нацгвардії та пожежники.

На мітингу помічені представники різних громадських організацій та народні депутати.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що справа активіста Сергія Стерненка "політизована" ним самим.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.