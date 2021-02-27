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27 лютого 2021, 13:55 116

Марш прихильників Стерненко: мітингуючі палять димові шашки та йдуть колоною до Офісу генпрокурора

27 лютого 2021, 13:55 116
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Протестувальники вважають винною в порушенні законності генпрокурора Венедіктову
Фото: PavlovskyNews
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Учасники акції на підтримку Стерненко запалили фаєри і вирушили колоною від ОП до Офісу генерального прокурора України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

На шляху до Офісу Генпрокурора протестувальники запалили димові шашки і фаєри", - йдеться в повідомленні.

На чолі колони авто, потім слідують учасники акції. Протестуючі вимагають відставки генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Учасники акції тримають плакати: "Україна не рояль", "Або чесний суд або буде самосуд", "Волю Стеренку".

Нагадаємо, 27 лютого на Банковій проходить мітинг у підтримку активіста Стерненка.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Офіс генпрокурора Офіс президента митинг поліція протести Сергій Стерненко

 
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