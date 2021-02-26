В Украине начал вещание новый канал из "медиахолдинга Медведчука"

Львовский телеканал "Перший незалежний" купил представитель медиагруппы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака

Львовский телеканал "Перший незалежний" купил представитель медиагруппы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака

Фото: скриншот видео

Сегодня, 26 февраля около 18:00 начал вещание телеканал "Перший незалежний" с журналистами ранее заблокированных каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Об этом стало известно из трансляции на YouTube, также сообщает Страна.UA, передает RegioNews.

Лицами "Першого Незалежного" стали журналисты Василий Апасов, Диана Панченко, Вячеслав Пиховшек и Павел Кужеев.

Они заявляют, что создали новый канал, чтобы "украинцы могли знать правду о том, что происходит в Украине".

Как сообщает издание detector.media, директор нескольких компаний из медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Перший незалежний". 26 февраля в ООО "Тайм Медиа" сменился руководитель, вместо "свободовца" Романа Любицкого им стал Павел Егорычев.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, эфир телеканала "Перший незалежний" стартовал из заявления ведущих о том, что новый канал станет главным информационным в стране.

При этом журналисты не сомневаются, что власть и дальше будет продолжать пытаться их блокировать, но вся ответственность теперь лежит на работниках канала, так как они являются его соучредителями", - говорится в сообщении.

Сейчас телеканал "Перший незалежний" ведет трансляцию в кабельных сетях провайдеров "Воля", "Триолан" и т.д. Интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.