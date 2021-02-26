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26 февраля 2021, 18:52 5

В Украине начал вещание новый канал из "медиахолдинга Медведчука"

26 февраля 2021, 18:52 5
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Львовский телеканал "Перший незалежний" купил представитель медиагруппы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака
Фото: скриншот видео
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Сегодня, 26 февраля около 18:00 начал вещание телеканал "Перший незалежний" с журналистами ранее заблокированных каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Об этом стало известно из трансляции на YouTube, также сообщает Страна.UA, передает RegioNews.

Лицами "Першого Незалежного" стали журналисты Василий Апасов, Диана Панченко, Вячеслав Пиховшек и Павел Кужеев.

Они заявляют, что создали новый канал, чтобы "украинцы могли знать правду о том, что происходит в Украине".

Как сообщает издание detector.media, директор нескольких компаний из медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Перший незалежний". 26 февраля в ООО "Тайм Медиа" сменился руководитель, вместо "свободовца" Романа Любицкого им стал Павел Егорычев.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, эфир телеканала "Перший незалежний" стартовал из заявления ведущих о том, что новый канал станет главным информационным в стране.

При этом журналисты не сомневаются, что власть и дальше будет продолжать пытаться их блокировать, но вся ответственность теперь лежит на работниках канала, так как они являются его соучредителями", - говорится в сообщении.

Сейчас телеканал "Перший незалежний" ведет трансляцию в кабельных сетях провайдеров "Воля", "Триолан" и т.д. Интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

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