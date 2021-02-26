За невиконання рішень РНБО будуть карати, Зеленський підписав указ

Кабінет Міністрів буде забезпечувати виконання рішень РНБО органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів буде забезпечувати виконання рішень РНБО органами виконавчої влади

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення РНБО від 19 лютого, яким передбачається притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №77/2021 опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Зокрема, Кабінет Міністрів зобов’язали забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, які вводяться в дію указами президента.

Кабінету Міністрів України: вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прем’єр-міністру Денису Шмигалю доручили взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, які на них покладені рішеннями РНБО.

Члени Ради національної безпеки і оборони будуть забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться в Указі Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.

Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.