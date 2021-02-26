В Україні можуть ввести санкції проти оточення Лукашенка: що відомо

Під санкції можуть потрапити топ-чиновники та бізнесмени, у яких є активи та фінансові рахунки в Україні

Під санкції можуть потрапити топ-чиновники та бізнесмени, у яких є активи та фінансові рахунки в Україні

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Міністерству закордонних справ, Мінекономіки та Держприкордонслужбі розглянути можливість введення санкцій проти деяких білоруських чиновників і бізнесменів, близьких до режиму Лукашенка.

Як передає RegioNews, про це стало відомо з повідомлення нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка. Направив звернення до Шмигаля про те, що зараз і Європейський Союз, і Великобританія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, які близькі до режиму Лукашенка. Україна, разом з тим, не продовжує свою санкционную політику і своїм мовчанням, по суті, підтримує режим Лукашенка", - написав нардеп. У відповідь на звернення нардепа, прем'єр-міністр відповів, що відповідні питання доручено розглянути Мінекономіки, МЗС та Держприкордонслужбі. Сподіваюся, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання і санкції щодо близького оточення Лукашенка будуть введені як можна швидше", - заявив Гончаренко. Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО. Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

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