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26 лютого 2021, 15:01 66

В Україні можуть ввести санкції проти оточення Лукашенка: що відомо

26 лютого 2021, 15:01 66
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Під санкції можуть потрапити топ-чиновники та бізнесмени, у яких є активи та фінансові рахунки в Україні
Під санкції можуть потрапити топ-чиновники та бізнесмени, у яких є активи та фінансові рахунки в Україні
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Міністерству закордонних справ, Мінекономіки та Держприкордонслужбі розглянути можливість введення санкцій проти деяких білоруських чиновників і бізнесменів, близьких до режиму Лукашенка.

Як передає RegioNews, про це стало відомо з повідомлення нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

Направив звернення до Шмигаля про те, що зараз і Європейський Союз, і Великобританія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, які близькі до режиму Лукашенка. Україна, разом з тим, не продовжує свою санкционную політику і своїм мовчанням, по суті, підтримує режим Лукашенка", - написав нардеп.

У відповідь на звернення нардепа, прем'єр-міністр відповів, що відповідні питання доручено розглянути Мінекономіки, МЗС та Держприкордонслужбі.

Сподіваюся, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання і санкції щодо близького оточення Лукашенка будуть введені як можна швидше", - заявив Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.

Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

санкції Білорусь Олексій Гончаренко Кабмін РНБО

 
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