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26 лютого 2021, 16:33 9

Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ

26 лютого 2021, 16:33 9
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Фото: із відкритих джерел
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Депутати Івано-Франківської міської ради слідом за Чернівецькою закликали керівництво держави заборонити в Україні “Партію Шарія” та політсилу “Опозиційна платформа - За життя”.

Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.

Відповідне звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та секретаря РНБО Олексія Данілова депутати підтримали 26 лютого.

Івано-Франківські депутати вважають "Партію Шарія” та ОПЗЖ "рупорами Кремля”, які здійснюють маніпуляції нормами моралі, питаннями мови та дружби з Російською Федерацією, "чим сприяють розколу українського суспільства”.

Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій - Комуністичної партії та Партії регіонів. Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу", — йдеться в заяві міської ради.

Місцеві депутати просять парламент ухвалити проєкт закону і інші нормативні акти, які б заборонили діяльність цих партій.

Нагадаємо, Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія, відповідне звернення 25 лютого було підтримане більшістю голосів депутатів.

Івано-Франківськ горсовет заява заборона Партія Шарія ОПЗЖ

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