Стерненко зараз знаходиться у СІЗО – прокурор Одещини

На розгляд заяви адвокатів про переведення його до Києва є три дні

На розгляд заяви адвокатів про переведення його до Києва є три дні

Фото Укрінформ

Активіст Сергій Стерненко, засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, наразі знаходиться у СІЗО.

Про це на брифінгу заявив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, передає RegioNews.

Відповідаючи на питання про місце перебування засудженого Стерненка, прокурор запевнив, що той знаходиться в Одеському СІЗО.

(Стерненко – ред.) перебуває в Одеському слідчому ізоляторі, - сказав Костенко.

На запитання про заяву адвокатів Стерненка щодо переведення його до Києва, Костенко зазначив, що це прохання захисників активіста буде розглядатися керівництвом Одеського СІЗО, і за законом є три дні для розгляду цього питання (таке прохання адвокати подали до Одеського СІЗО у вівторок – ред.).

Щодо умов, у яких утримується Стерненко, і чи може йому загрожувати небезпека, Костенко відповів, що засуджений утримується в умовах СІЗО, "а на інші питання відповідати не можу".

Керівник одеської прокуратури уточнив, що текст вироку суду має бути розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень, номер справи – 523\8553\16к, за яким можна буде ознайомитися з вироком.

Він також підкреслив, що депутата райради Сергія Щербича, за викрадення якого засуджений Стерненко, викрадачі намагалися змусити скласти повноваження і пограбували.

Було намагання змусити його (Щербича - ред.) до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень. Під час викрадення людини відбулося викрадення майна, яке було при ньому. Всіх грошей, які були при ньому - це дійсно 300 гривень, сім-карти, дозвіл на зброю в нього відібрали, - розповів Костенко.

Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм у коментарі ЗМІ повідомляв, що не знає, де знаходиться його підзахисний, що його немає в СІЗО, і у його захисників немає з ним контактів і тому з ним не можуть зв'язатися.

Як повідомлялося, учора під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

Згодом після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі.

Також на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу, повідомила Нацполіція. Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри.

Пізніше організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.