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23 лютого 2021, 22:41 303

Організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу

23 лютого 2021, 22:41 303
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Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою
Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою
Фото Telegram-канал STERNENKO
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Організатори протестних акцій подякували тим, хто вийшов на вулиці по всій Україні і закликали прибути до Офісу Президента найближчої суботи.

Про це повідомляє Telegram-канал STERNENKO, передає RegioNews.

Організатори заявили, що не збираються зупинятися.

Зараз ми залишатимемося на Банковій стільки, скільки потрібно. Проте влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ‘я та свавіллля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі. Ви потрібні у Києві. Субота, 12:00, Офіс Президента. Сьогодні 7 років дали кожному з нас, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

Згодом після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі.

Також на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу, повідомила Нацполіція. Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Офіс президента протести Нацполіція Сергій Стерненко акції протесту

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