Щонайменше семеро людей постраждали під час зіткнень біля будівлі ОПУ в Києві

Отримані ними в ході протистояння травми незначні

Отримані ними в ході протистояння травми незначні

Фото Україна24.Сьогодні

У результаті бійок, що відбулися у вівторок увечері біля будівлі Офісу президента України в центрі Києва, постраждали щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як розповіли медики Загону швидкого реагування, які перебувають на місці події, вони надали допомогу семи протестувальникам, які отримали травми в ході протистояння з правоохоронцями.

За словами медиків, в усіх постраждалих незначні ушкодження у вигляді подряпин або ударів. Двом під час штовханини стало погано, вони втратили свідомість і їх винесли з епіцентру протистояння.

Разом із тим, говорити про точну кількість постраждалих складно, оскільки вони не мають доступу до епіцентру протистояння, де, можливо, перебувають ще постраждалі.

Інформації про постраждалих під час бійок правоохоронців поки немає, проте, як повідомляють ЗМІ, деяким із них точно знадобиться допомога через застосування в місці бійок сльозогінного газу, вибухів петард, "димовух" і фаєрів.

Як повідомлялося, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

Згодом після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі.

Також на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу, повідомила Нацполіція. Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри.

Пізніше організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.