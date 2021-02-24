Стерненко сейчас находится в СИЗО – прокурор Одесской области

На рассмотрение заявления адвокатов о переводе его в Киев есть три дня

На рассмотрение заявления адвокатов о переводе его в Киев есть три дня

Фото Укринформ

Активист Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, сейчас находится в СИЗО.

Об этом брифинге заявил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос о месте пребывания осужденного Стерненко, прокурор заверил, что тот находится в Одесском СИЗО.

(Стерненко – ред.) находится в Одесском следственном изоляторе, - сказал Костенко.

На вопрос о заявлении адвокатов Стерненка о переводе его в Киев, Костенко отметил, что это прошение защитников активиста будет рассматриваться руководством Одесского СИЗО, и по закону есть три дня для рассмотрения этого вопроса (такую просьбу адвокаты подали в Одесский СИЗО во вторник – ред.).

Относительно условий, в которых содержится Стерненко, и может ли ему грозить опасность, Костенко ответил, что осужденный содержится в условиях СИЗО, "а на другие вопросы отвечать не могу".

Руководитель одесской прокуратуры уточнил, что текст приговора суда должен быть размещен в Едином государственном реестре судебных решений, номер дела – 523\8553\16к, по которому можно будет ознакомиться с приговором.

Он также подчеркнул, что депутата райсовета Сергея Щербича, за похищение которого осужден Стерненко, похитители пытались заставить сложить полномочия и ограбили.

Была попытка принудить его (Щербича - ред.) к прекращению общественной деятельности и сложению депутатских полномочий. Во время похищения человека произошло похищение имущества, которое было при нем. Всех денег, которые были при нем - это действительно 300 гривен, сим-карты, разрешение на оружие у него отобрали, - рассказал Костенко.

Ранее адвокат Стерненко Маси Найем в комментарии СМИ сообщал, что не знает, где находится его подзащитный, что его нет в СИЗО, и у его защитников нет с ним контактов, поэтому с ним не могут связаться.

Как сообщалось, вчера под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Позже организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.