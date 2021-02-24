Кількість затриманих під час протестів на Банковій зросла до 24

Їх допитали і відпустили

Їх допитали і відпустили

Фото Нацполіції

24 активістів затримували сьогодні на акціях протесту на Банковій. Їх допитали і відпустили. Постраждали 27 правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Кількість затриманих активістів на Банковій зросла до 24. Їх допитали і відпустили. Постраждали 27 правоохоронців.

24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили, — повідомили у поліції.

У поліції повідомили, що в акції біля Офісу Президента України участь взяли понад 2000 осіб.

Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички, — розповіли правоохоронці.

У результаті під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців та військовослужбовців Нацгвардії – вони отримали опіки очей. Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених до управління осіб опитали і відпустили.

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців Їм надають медичну допомогу. Всіх... Posted by Поліція Києва on Tuesday, February 23, 2021

Як повідомлялося, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

Згодом після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі.

Також на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу, повідомила Нацполіція. Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри.

Пізніше організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.