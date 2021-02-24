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Прокурор Одещини відреагував на протести у підтримку Стерненка
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24 лютого 2021, 08:59 2403

Прокурор Одещини відреагував на протести у підтримку Стерненка

24 лютого 2021, 08:59 2403
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Протести він назвав "незаконними діями" та "тиском"
Протести він назвав "незаконними діями" та "тиском"
Фото: 368.media
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За словами прокурора Одеської області Сергія Костенка, суди повинні мати можливість ухвалювати рішення "без тиску і спотворення процедури справедливого суду".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення Костенко.

На мою думку, як юриста, як прокурора, ці непогодження (акції протесту - ред.) повинні відбуватися згідно з вимогами щодо вираження громадянської позиції. Якщо ми бажаємо правову державу, суд має мати можливість виносити вироки без ось таких незаконних дій, тиску, спотворення процедури справедливого суду, на який має право кожен громадянин", - зазначив він.

Як повідомлялося, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

Згодом після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі.

Також на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу, повідомила Нацполіція. Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри.

Пізніше організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса прокурор адвокат Сергій Стерненко

 
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