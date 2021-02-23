Митинг на Банковой: толпа штурмует Офис президента
Возле Офиса президента произошла стычка митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку". Прорвать окружение не удалось.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украина24.Сегодня.
Протестующие сначала бросали снежки в кордон полиции, потом в ход пошли файеры.
В сторону правоохранителей, по словам очевидцев, также что-то распыляли из баллончиков, взрываются петарды.
Силовики заходят в толпу и розделяют её на части, самых заядлых выводят из толпы.
Из двух правоохранителей протестующие сорвали шлемы. В частности, экс-нардеп Владимир Парасюк отобрал шлем у правоохранителя, отнес трофей в толпу и вернулся в гущу схваток.
Силовики стали сгонять протестующих с крыши административного здания рядом с ОП. Некоторые из митингующих прыгали с крыши в снежный сугроб.
Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.
Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"