Митинг на Банковой: толпа штурмует Офис президента

Поддержка Стерненко пошла стенкой на правоохранителей

Поддержка Стерненко пошла стенкой на правоохранителей

Фото УП

Возле Офиса президента произошла стычка митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку". Прорвать окружение не удалось.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украина24.Сегодня.

Протестующие сначала бросали снежки в кордон полиции, потом в ход пошли файеры.

В сторону правоохранителей, по словам очевидцев, также что-то распыляли из баллончиков, взрываются петарды.

Силовики заходят в толпу и розделяют её на части, самых заядлых выводят из толпы.

Из двух правоохранителей протестующие сорвали шлемы. В частности, экс-нардеп Владимир Парасюк отобрал шлем у правоохранителя, отнес трофей в толпу и вернулся в гущу схваток.

Силовики стали сгонять протестующих с крыши административного здания рядом с ОП. Некоторые из митингующих прыгали с крыши в снежный сугроб.

Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.