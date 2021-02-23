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23 лютого 2021, 15:51 55

У Раді почали збір підписів за відставку Венедіктової

23 лютого 2021, 15:51 55
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Висловлення Верховною Радою недовіри генеральному прокурору означатиме його відставку
Висловлення Верховною Радою недовіри генеральному прокурору означатиме його відставку
Фото: kurs.if.ua
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Фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової у зв'язку з вироком активісту Сергію Стерненку, якого засудили до семи років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, передає RegioNews.

Розпочинаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, немає права займати посаду генерального прокурора", - написав він.

Депутатка Олександра Устінова з "Голосу" додала, що "прокурори Венедіктової та кишеньковий суддя добилися першої політичної посадки. Це перший політичний в‘язень Зеленського. Наступними будуть волонтери та ветерани, яким прокурори "шиють" справу Шеремета".

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.

ВР Голос Ірина Венедіктова фракція активісти

 
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