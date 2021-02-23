У Полтаві під будівлею облради відбувся черговий "тарифний протест”

Тарифні мітинги на Полтавщині організовують вже близько двох місяців

Тарифні мітинги на Полтавщині організовують вже близько двох місяців

Фото: Суспільне

Сьогодні, 23 лютого біля будівлі Полтавської обласної ради відбулася чергова “тарифна” акція протесту, мітингувальники вимагали від депутатів направити звернення до центральної влади з приводу зниження цін на комунальні послуги.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що під стінами облради о 8.40 ранку зібралися близько 70 людей, вони стверджують, що приїхали із шести районів області.

Мітингарі вважають, що ціну на газ потрібно знизити до 3 грн/кубометр, а плату за його транспортування - до 35 коп. Також одна із вимог - повернути пільгові тарифи на електроенергію.

Як повідомили у Полтавській облраді, перед початком пленарного засідання до протестувальників вийшов голова обласної ради Олександр Біленький, щоб обговорити ситуацію зі зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Він повідомив, що на сесію винесли питання про направлення звернення до керівництва держави щодо тарифів.

Сьогодні на сесії ми плануємо схвалити звернення депутатів обласної ради до президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних мереж у комунальну власність з балансів облгазів”, – повідомив Біленький.

Нагадаємо, 12 лютого на Полтавщині люди знову перекрили трасу через високі ціни на газ.