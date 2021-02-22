Зеленський заявляє, що має намір "позбутися" глави КСУ Тупицького

Президент вважає, що Конституційний суд не може працювати "через одну конкретну людину"

Президент вважає, що Конституційний суд не може працювати "через одну конкретну людину"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституційний суд почне повноцінно працювати після того, як вдасться позбутися його голови Олександра Тупицького.

Про це він заявив журналістам під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.

За словами глави держави, Тупицького відсторонили від посади, однак він продовжує ходити на роботу.

Конституційний суд зараз заблокований через товариша ... ну, ви знаєте, якого. Але ми крок за кроком позбудемося товариша, почне працювати Конституційний суд", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.