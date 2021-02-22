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22 лютого 2021, 13:42 261

Не хотів "шарахатися”: Уруський прокоментував фото з Кадировим

22 лютого 2021, 13:42 261
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Міністр стверджує, що у нього жодних контактів з Кадировим в Абу-Дабі не було
Міністр стверджує, що у нього жодних контактів з Кадировим в Абу-Дабі не було
Фото: Facebook
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Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що опинився поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим через Протокол церемонії, і не мав наміру "шарахатися" від представників країни-агресора.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Уруський написав свій пост після того, як глава уряду Денис Шмигаль оприлюднив фото, де він поруч із Кадировим, і вимагав пояснень.

За словами Уруського, на фото - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, у якій він бере участь як глава української урядової делегації.

Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає Протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров”, - заявив Уруський.

Він стверджує, що українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

Також не вважаю можливим "шарахатися” від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони, - зазначив міністр.

Нагадаємо, Віцепрем'єра Уруського помітили разом з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

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