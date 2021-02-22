Не хотів "шарахатися”: Уруський прокоментував фото з Кадировим

Міністр стверджує, що у нього жодних контактів з Кадировим в Абу-Дабі не було

Міністр стверджує, що у нього жодних контактів з Кадировим в Абу-Дабі не було

Фото: Facebook

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що опинився поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим через Протокол церемонії, і не мав наміру "шарахатися" від представників країни-агресора.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews. Уруський написав свій пост після того, як глава уряду Денис Шмигаль оприлюднив фото, де він поруч із Кадировим, і вимагав пояснень. За словами Уруського, на фото - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, у якій він бере участь як глава української урядової делегації. Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає Протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров”, - заявив Уруський. Він стверджує, що українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому. Також не вважаю можливим "шарахатися” від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони, - зазначив міністр. Нагадаємо, Віцепрем'єра Уруського помітили разом з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

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