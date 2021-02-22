Президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу

Він також зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн

Він також зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн

Фото з відкритих джерел

Вакцина від COVID-19 буде в Україні найближчим часом, і отримають її в першу чергу військові лікарі та учасники Операції обʼєднаних сил.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський 22 лютого під час традиційної селекторної наради, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу гаранта.

Також, за його словами, серед перших на вакцинацію — і медики, які на передовій боротьби з COVID-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику.

"За графіком постачання вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним", — сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу.