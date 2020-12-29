Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці

Президент підписав указ про відсторонення

Президент підписав указ про відсторонення

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків Генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент.

Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи, – наголосив Глава держави.

Водночас, представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський зауважив, що на переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків.

Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази. Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду Президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці, – заявив Федір Веніславський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом - розглядалося питання відсторонення з посади глави КСУ Олександра Тупицького.