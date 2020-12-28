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28 грудня 2020, 15:02 39

Голові Конституційного Суду Тупицькому повідомили про підозру

28 грудня 2020, 15:02 39
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Йому інкримінують підкуп свідка у кримінальному провадженні
Фото: із відкритих джерел
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Голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому повідомлено про підозру у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, Тупицький у 2018 році, будучи заступником голови Конституційного Суду, здійснював спроби підкупити свідка у кримінальній справі, щоб той відмовився від показань або дав неправдиві показання.

Крім того, він тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов’язаного із протиправним заволодінням майновими активами ВАТ "Зуївський енергомеханічний завод”, розташованого на Донеччині”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що у зв’язку з тим, що Олександр Тупицький не з’явився на виклик та не надав документів про поважність причин неявки, повідомлення про підозру йому було відправлене поштовим зв’язком.

Також сьогодні, 28 грудня президентові України було відправлено клопотання про відсторонення голови КСУ від посади строком на два місяці.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голові КСУ направили поштою.

Офіс генпрокурора підозра кримінальна справа Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький
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