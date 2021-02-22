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22 февраля 2021, 17:37 164

Зеленский заявляет, что намерен "избавиться" от главы КСУ Тупицкого

22 февраля 2021, 17:37 164
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Президент считает, что Конституционный суд не может работать "из-за одного конкретного человека"
Президент считает, что Конституционный суд не может работать "из-за одного конкретного человека"
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд начнет полноценно работать после того, как удастся избавиться от его головы Александра Тупицкого.

Об этом он заявил журналистам в ходе форума "Украина 30", передает RegioNews.

По словам главы государства, Тупицкого отстранили от должности, однако он продолжает ходить на работу.

Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища ... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - заявил Зеленский.

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Владимир Зеленский заявление Конституционный суд президент КСУ Александр Тупицкий

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