Зеленский заявляет, что намерен "избавиться" от главы КСУ Тупицкого
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд начнет полноценно работать после того, как удастся избавиться от его головы Александра Тупицкого.
Об этом он заявил журналистам в ходе форума "Украина 30", передает RegioNews.
По словам главы государства, Тупицкого отстранили от должности, однако он продолжает ходить на работу.
Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища ... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - заявил Зеленский.
Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.
28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.