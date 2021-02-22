Зеленский заявляет, что намерен "избавиться" от главы КСУ Тупицкого

Президент считает, что Конституционный суд не может работать "из-за одного конкретного человека"

Президент считает, что Конституционный суд не может работать "из-за одного конкретного человека"

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд начнет полноценно работать после того, как удастся избавиться от его головы Александра Тупицкого.

Об этом он заявил журналистам в ходе форума "Украина 30", передает RegioNews.

По словам главы государства, Тупицкого отстранили от должности, однако он продолжает ходить на работу.

Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища ... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - заявил Зеленский.

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.