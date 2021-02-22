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22 лютого 2021, 13:01 165

Спалах COVID-19 на Франківщині стався через туристичний потенціал регіону - Марцінків

22 лютого 2021, 13:01 165
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Там досі найскладніша ситуація із захворюваністю серед усіх областей
Там досі найскладніша ситуація із захворюваністю серед усіх областей
Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що причиною спалаху захворюваності на COVID-19 в області став туристичний потенціал регіону.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Я вважаю, що одна з основних причин - туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна”, - сказав мер міста.

Він додав, що найбільше хворих фіксується в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, де найбільше курортів і де відпочивали люди на новорічні свята. Зі слів Марцінківа, загалом ситуація на Прикарпатті доволі напружена.

Дійсно людей надходить більше. У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - додав Марцінків.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

Руслан Марцінків Івано-Франківськ Прикарпаття коронавірус мер хвороба заява

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