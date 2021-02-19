Чернівецька облпрокуратура відреагувала на звинувачення мера Клічука у тискові на бізнес його однопартійців

У відомстві стверджують про розслідування у справі 2020 року про заволодіння бюджетними коштами

У відомстві стверджують про розслідування у справі 2020 року про заволодіння бюджетними коштами

Фото з відкритих джерел

Чернівецька обласна прокуратура відкидає звинувачення мера і його партії у тискові і помсті.

Про це повідомила Чернівецька облпрокуратура на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У прокуратурі вважають за необхідне відреагувати на заяву Чернівецького міського голови та представників партії "Єдина Альтернатива".

Сьогодні, 19 лютого, Чернівецький міський голова та представники партії "Єдина Альтернатива" зробили заяву про те, що Чернівецька обласна прокуратура намагається чинити на них тиск, зокрема шляхом здійснення обшуків на підприємствах, які належать представникам цієї партії, - нагадують у прокуратурі.

У відомстві відкидають будь-які звинувачення з цього приводу.

Сьогодні, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури слідчі обласного управління Нацполіції та оперативники Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НПУ здійснили ряд санкціонованих обшуків у межах досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191КК України).

Вказане провадження було відкрито в липні 2020 року за фактом заволодіння бюджетними коштами підрядником та субпідрядником під час реконструкції однієї із будівель військового містечка у Чернівцях, - повідомляють у прокуратурі.

У відомстві додали, що правоохоронці чітко дотримуються принципів політичної нейтральності та вимог чинного законодавства.

Чернівецька обласна прокуратура вважає за необхідне відреагувати на заяву Чернівецького міського голови та... Posted by Прокуратура Чернівецької Області on Friday, February 19, 2021

Як повідомлялося сьогодні, у Чернівцях силовики проводять обшуки на фірмах депутатів партії мера. Міський голова заявив про політичний тиск.

Раніше повідомлялося, що 15 січня мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.

Раніше Чернівецький міський голова Клічук стверджував, що на нього тиснули з ОДА. Також він заявив, що його шантажували.

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