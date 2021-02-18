Усі школи Чернівців переходять на дистанційне навчання

Дитсадки продовжують працювати

Дитсадки продовжують працювати

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Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Прийнято рішення від завтра, 19 лютого, перевести всі школи Чернівців на дистанційне навчання.

Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання. Завтра або в понеділок зберемо міську комісію ТЕБ та НС, на якій вирішуватимо питання щодо інших обмежувальних заходів. Бо у постанові Кабміну йдеться також про роботу ресторанів, культурно-мистецьких центрів та спортивних заходів, - розповів Юрій Лесюк.

Юрій Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - з 1 до 11-го.

Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати очне навчання. Наразі ми прийняли рішення перевести учнів всіх класів на дистанційне навчання, а вже на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийматимемо рішення, як працюватимуть школи з 24 лютого, - сказав заступник мера.

Дитячі садочки Чернівців наразі продовжують працювати.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив з 24 лютого "жовту" зону карантину на всій території України. Уряд розробив критерії віднесення регіонів до рівнів епідеміологічної небезпеки.

Також МОН надав роз’яснення, як працюватимуть заклади освіти з 22 лютого.

17 лютого школам Буковини рекомендовано перейти на дистанційне навчання. Частка дітей у загальному числі хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.