Чернівецький міський голова Клічук стверджує, що на нього тиснули з ОДА

Також він заявив, що його шантажували

Також він заявив, що його шантажували

Фото з відкритих джерел

Міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що на нього тиснули з боку обласної державної адміністрації, а також шантажували нереєстрацією депутатів кількох фракцій до міської ради, якщо його політична команда не проголосує за кандидатуру "Слуги народу" на посаду голови облради.

Про це Роман Клічук розповів в ексклюзивному інтерв’ю RegioNews.

"Дійсно на мене тиснули. Практично всі. На мене створювався неймовірний тиск насправді і шантаж – в тому числі нереєстрацією депутатів кількох фракцій до міської ради. Мені було сказано, що якщо ми не проголосуємо за кандидатуру "Слуги народу", то ці три партії не зареєструються. А я людина, яка не сприймає жодний шантаж..." - сказав він.

Клічук додав, що йдеться про три партії: "Рідне місто", "Команда Михайлішина" і "Народний контроль".

"Тому що чотири фракції, які зареєструвалися першими – це були 27 людей. А перед виборами голови обласної ради мені було – ну, не прямо, а натяком – сказано, що якщо "Єдина альтернатива" проголосує за кандидатуру "Слуги народу" - значить, усе буде нормально. А не проголосує, то буде ненормально..." - сказав він.

Також глава Чернівців наголосив, що на всі фракції тиснула обласна адміністрація, Офіс президента й різні структури.

"Всіх ламали через коліно, і навіть ті члени Партії регіонів, які колись були при владі, вони дивувалися, що навіть за їхнього правління такого не було. Комусь, напевно, дуже треба було, щоби головою стала їхня кандидатура", - повідомив Клічук.

Нагадаємо, раніше Клічук заявив, що не вважає, що він узурпував владу у місті, призначивши чотирьох заступників та маючи секретаря міськради й склад виконкому, які є представниками його політичної команди.