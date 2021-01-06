Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"

Новий міський голова Чернівців прийшов у самоврядування з бізнесу. Навіть не «прийшов» - а «увірвався». Буквально за чотири місяці його команда «Єдина альтернатива», яка почала з нуля – організації громадського руху, перетворення його на партію, стрімкої агітаційної кампанії - взяла достойні місця в Чернівецькій обласній (9 депутатів) і міській (10 депутатів) радах, а сам Клічук став мером столиці Буковини

Новий міський голова Чернівців прийшов у самоврядування з бізнесу. Навіть не «прийшов» - а «увірвався». Буквально за чотири місяці його команда «Єдина альтернатива», яка почала з нуля – організації громадського руху, перетворення його на партію, стрімкої агітаційної кампанії - взяла достойні місця в Чернівецькій обласній (9 депутатів) і міській (10 депутатів) радах, а сам Клічук став мером столиці Буковини

У Чернівцях, як і в більшості обласних центрів, місцеві вибори-2020 не лише не проходили гладко, але й не завершилися просто. Можна навіть сказати, досі не завершилися, попри те, що міський голова прийняв присягу, міська рада обрала секретаря, призначені заступники мера, затверджений міськвиконком, прийнятий бюджет міста. Тому що досі триває суд, в якому частина депутатів оскаржують правомочність проведення першої сесії міськради (ну і, відповідно, всіх рішень, прийнятих на ній і на всіх наступних засіданнях). А ще ТВК досі не змогла зареєструвати депутатами десятьох кандидатів, хоча намагалася зібратися для цього вже шість разів.

Першій сесії також передувала "довга дорога в дюнах" чернівецьких домовленостей і передомовленостей. Спочатку для її скликання бракувало однієї-однісінької заяви: чотири фракції, які зареєструвалися, налічували 27 "багнетів", а решта просто не поспішали. Згодом щось таки спонукало ще одного кандидата подати заяву на реєстрацію, а за ним підтягнулася і його фракція "Народний контроль".

Новий мер мав би перейматися двома фактами. Перший: кандидати від двох духовно і, вочевидь, фінансово близьких політсил – "Команди Михайлішина" (лідер якої програв Роману Клічуку вибори міського голови у другому турі) і "Рідного міста" - довго не подавали заяви на реєстрацію. Тепер десятеро кандидатів досі не набули статусу депутатів і це мало би якось зашкодити роботі ради. І другий факт "мерських хвилювань" - суд, який гіпотетично може визнати неправомочною першу сесію міськради. І хоча в це мало хто вірить, та багато хто остерігається.

В ексклюзивному інтерв’ю RegioNews мер Чернівців Роман Клічук розповів, як йому працюється фактично без опозиції, що і кому він обіцяв взамін на розблокування роботи міськради, чи не вважає призначення своїх однопартійців на всі ключові посади в місті узурпацією влади і чим "аграрний" голова Чернівецької обласної ради кращий за кандидата від "Слуги народу".

Романе Васильовичу, спочатку ви зарекомендували себе в місцевому політикумі як людина, яка ламає стереотипи. Починаючи з того, що конкуренти вас тут взагалі не очікували. Зараз вам дорікають у соцмережах, що ви не пропонуєте "свій порядок денний", що ви "йдете вслід" за тим, що вам пропонують, а не ведете вперед. Ви вимушено реагуєте на те, як складається (чи її складають) ситуація з ТВК, з судами, а не творите ситуацію самі…

Не погоджуюся. Ми проводимо сесії - чітко, злагоджено, конструктивно, усе оперативно обговорюється на комісіях, тому в сесійну залу виходимо вже з чітким баченням рішень. І ніхто нам не заважав. У нас в принципі не було жодного депутата, який би прийшов на сесію і заважав її вести.

Але те, що частина депутатів досі не зареєстрована? Ну і суд…

Вони могли зареєструватися ще місяць тому, нормально прийти, працювати на благо міста. Чому вони цього не зробили досі, чомусь не роблять зараз – напевно, це їх треба запитати. Я за цим не слідкую, бо завантажений роботою. Разом з тим, вони подали до суду і судяться з ТВК… Я навіть не сильно вникав у те, чого саме вони хочуть.

Але вас третьою стороною у справі долучили?

Так, тому що це впливає на мої права як міського голови, який приймав присягу на першій сесії.

Які можуть бути наслідки цих судових позовів? Може бути, що ви працюватимете без цих депутатів зовсім?

Питання не в депутатах. Якщо скасується рішення першої сесії, то скасується і моя присяга, і мої призначення. А місто не може існувати без влади взагалі. Тому я не уявляю, як суд міг би прийняти таке рішення. Нами все було зроблено в законний спосіб, і всі оригінали 28-ми заяв є і оригінальний протокол ТВК. Це просто було зроблено для затягування часу, і все.

Тобто в позові йдеться про технічну помилку в протоколі ТВК?

Там не технічна помилка. Там насправді є протокол в оригіналі, в якому все нормально і до якого нема питань. Ця вся тяганина через те, що вони підробили протокол і в міську раду принесли не оригінальний протокол, а підроблений.

"Вони" - це хто?

Ну я ж не суд і не знаю, хто. Я насправді не знаю. Але відповідно там є печатка, а підписи там викликають сумніви. Але це має бути, напевно, графологічна експертиза, яка доведе, що це підроблений протокол.

В принципі, за законом реєстрація кандидатів уже ніби минула 29 грудня. Тобто ті десятеро, хто не зареєструвалися до 29 грудня включно – з ними що?

Вони можуть реєструватися завтра, післязавтра… ТВК ж є і діє до наступних виборів. Відповідно вони можуть піти, зареєструватися і прийти в зал працювати.

Ви призначили чотирьох заступників, обрали секретаря міськради і склад виконкому. Майже всі – представники вашої політичної команди. Це не є узурпацією влади?

Це не є узурпацією. Ми йшли у владу як менеджери і насправді ми в "Єдиній альтернативі" зібрали найкращих менеджерів. Тому я дякую за довіру всім фракціям – так, я отримав довіру від них на те, що я хочу втілити свої зміни, вони дали мені це право. Це ж не команда депутатів чи комісій. Це - просто виконавці. Зрозуміло, що кожний директор чи кожний управлінець підбирає людей тих, з якими комфортно, а не за партійними квотами. До цього часу це були партійні квоти, когось нав’язували… Ну я не розумію, як може керівник працювати з нав’язаними людьми, а не з тими, з якими зручно. Я взяв на себе відповідальність провести зміни, і, звісно, мені комфортніше з тими, кого я знаю. Разом з тим, це не означає, що вони будуть працювати постійно, все рівно ми всі разом будемо моніторити – що вони роблять, як вони роблять. Якщо вони будуть не на своєму місці – будемо змінювати.

З самого початку у вас дуже гарна вийшла співпраця з іншими наявними фракціями, можна сказати – коаліція…

Ну, коаліція – то у Верховній раді, тут – просто більшість.

Хай буде більшість. Як гадаєте, вона постійна чи ситуативна? І як в ній надалі поведеться "Народний контроль", який, можна сказати, у цей "потяг" уже "застрибував на ходу"?

Думаю, що більшість буде стала. Тому що люди, які прийшли в нову міську раду, вони насправді розумні і мудрі. І справді йшли на вибори з метою, щоб це місто змінювати. І я впевнений, що вони від цих обіцянок своїх не відійдуть. "Народний контроль" ми так само бачимо в більшості, тому будемо з ними говорити, спілкуватися, переконувати. І я сподіваюся, що вони все-таки підтримають наші прагнення реформувати всі процеси в місті.

Чи бачать вони себе там, де їх бачите ви – у більшості?

Робитиму все, щоб ми знайшли спільну мову і конструктивно працювали наступний період. Адже за них теж проголосувала частина чернівчан, і їм вірять. І вони, напевно б, мали, я так думаю, в міській раді відстоювати інтереси своїх виборців і всього міста.

Очевидно, що між міською та обласною радами існують якісь домовленості. Тобто для того, щоби розблокувати роботу міськради (яка справді якийсь час була під загрозою, поки "Народний контроль" на дав свою вирішальну 28-му заяву), потрібно було щось пообіцяти раді обласній. Ви як мер формально не маєте стосунку до роботи облради, але як фактичний лідер політичної сили, яка має вагоме представництво і в обласній раді також, вочевидь, щось таки обіцяли. У вас були якісь домовленості. Один місцевий політолог навіть написав, що ви "всіх кинули" і не дотрималися домовленостей. І особливо нібито "підставили під звільнення" голову ОДА Сергія Осачука. Розкажіть, кому що ви обіцяли, чого дотрималися, а чого - ні, чи справді когось "кинули". І які у вас стосунки з Осачуком – були і лишилися.

З Осачуком стосунки були і лишилися ділові. Та він – голова обласної адміністрації, а мова йде все-таки про обласну раду. Відповідно перемовини відбувалися між головами партій, які входять в обласну раду. Перемовини на те і є, щоби щось обговорювати і про щось домовлятися. Щоби я когось "кинув" чи когось обманув – про це не може бути й мови. Дійсно на мене тиснули. Практично всі. На мене створювався неймовірний тиск насправді і шантаж – в тому числі нереєстрацією депутатів кількох фракцій до міської ради. Мені було сказано, що якщо ми не проголосуємо за кандидатуру "Слуги народу", то ці три партії не зареєструються. А я людина, яка не сприймає жодний шантаж.

Які три партії?

"Рідне місто", "Команда Михайлішина" і "Народний контроль". Тому що чотири фракції, які зареєструвалися першими – це були 27 людей. А для того, щоб ТВК могла оголосити перше засідання міської ради, потрібно було 28. Не вистачало одного голосу. Це якраз той мандат, який у нас просто вкрали на виборах. Все було чудово прораховано, а ми через відсутність досвіду не могли зрозуміти, що відбувається саме таким чином. Якщо пам’ятаєте, по одній з дільниць відкрита кримінальна справа за підроблений протокол, де голоси з "Народного контролю" і "Рідного міста" просто перекинула на партію Михайлішина – і це додало їм 30 голосів. А при перерозподілі залишків голосів їм це додало один мандат. Відповідно, це все було прораховано, продумано, і вони в нас цей мандат забрали. А перед виборами голови обласної ради мені було – ну, не прямо, а натяком – сказано, що якщо "Єдина альтернатива" проголосує за кандидатуру "Слуги народу" - значить, усе буде нормально. А не проголосує, то буде ненормально.

Скажіть, чим кандидат від Аграрної партії кращий кандидата від "Слуги народу"?

Підтримати кандидата від Аграрної партії - це було рішення фракції. Вони там зустрічалися з кандидатами, це було їхнє рішення, вони його прийняли.

Ви знаєте нового голову обласної ради Олексія Бойка, були знайомі раніше?

Раніше не знав, познайомилися уже зараз, під час обговорення голосування в обласній раді. Кандидата від "Слуги народу" Володимира Жаровського знаю вже десятки років, а Олексія Бойка не знав. Мені насправді було цікаво, хто він, що за людина, тому що я насправді розраховував і розраховую на співпрацю між головою міста і головою обласної ради.

І обласної адміністрації? Зараз у вас є повна співпраця з усіма?

Я ще не співпрацював, але готовність ніби є. Поки що вони її заявляють, а як воно буде втілюватися в життя – побачимо.

Подейкують, що за Бойка агітував чомусь нардеп від ОПЗЖ, ексміністр соціальної політики і колишній голова Чернівецької ОДА часів Януковича Михайло Папієв…

На всі фракції тиснула обласна адміністрація, Офіс президента, різні структури. Всіх ламали через коліно, і навіть ті члени Партії регіонів, які колись були при владі, вони дивувалися, що навіть за їхнього правління такого не було. Комусь, напевно, дуже треба було, щоби головою стала їхня кандидатура.

Адміністрація – тобто Осачук?

Адміністрація.

І ви стверджуєте, що залишилися з ним в нормальних стосунках?

Ну ми ж люди з державницьким підходом. І розуміємо, що будь-який конфлікт, який є між гілками влади, він ні до чого хорошого не приведе. І тому ми, звісно, в хороших стосунках і будемо далі працювати.

Чи був у цих перемовинах Папієв хоч у якійсь формі?

Була ОПЗЖ, фракція їхня, і, звісно, що представники їхні брали участь у перемовинах щодо формування більшості. І не більше. Хто як голосував… У кожного є своє бачення, і це право вибору кожної фракції, і вибір є таємним – ніхто ж не знає, хто як насправді проголосував. Агітували різні і за різних. Але ж це - конкуренція. Виграв сильніший.

Ми обговорювали кандидатуру і від "Єдиної альтернативи" (не персонально когось, а кандидатуру від партії), просто ми не знайшли підтримки і відповідно мали вже підтримати когось – одного з двох висунутих. Висунули "Слуга народу" - ну, це зрозуміло, вони набрали найбільше, це їхнє право. Висунула Аграрна партія. Якщо би ще хтось запропонував кандидатуру – можливо, ми ще про якийсь варіант думали. Але було лише ці дві пропозиції, і ми прекрасно розуміли, що голова обласної ради має бути. А те, що чиїсь бурхливі фантазії пишуть якісь детективні історії – це залишається лише їхніми бурхливими фантазіями. Там тверезого розуму дуже мало.

Між обласною і міською владою, окрім співпраці, бувають і суперечності, які навіть доходять до судів. Наприклад, у ЗМІ висвітлювалися "земельні" конфлікти, які полягали в тому, що землі під обласними комунальними установами, розташованими в Чернівцях, визнавалися власністю області. Попередній міський голова навіть позивався через деякі з цих земельних ділянок до облради.

Зараз голова міста інший, і голова обласної ради інший. Ми прийшли все змінити. Чому таке відбувалося раніше – не можу сказати. Напевно, хтось відстоював власні інтереси, а не інтереси краю і міста. Але ми одне одному пообіцяли, що будемо чесними і відкритими і поламаємо всі ці схеми і зробимо, щоб усе було прозоро – як з його боку, так і з мого.

Кажуть, що деякі ваші заяви, наприклад, про аудит комунальних підприємств власним коштом – популізм.

Просто не всі розуміють, наприклад, що таке аудит. Аудиту існує 14 видів. Аудит – це перевірка, а вона вже може бути різною: фінансовою, бухгалтерською, управлінською. Команда зараз прийшла працювати. Кожен заступник і секретар міськради мають провести аудит того, що є в їхньому підпорядкуванні. Ми цим зараз і займаємося – проводимо перевірку всього, що є на даний момент у нас у місті.

Ви заявили, що вашу зарплату мера ви віддаватимете на благодійність…

Трохи не так. Я сказав, що поки буде в нас карантин, обмежувальні заходи, локдауни і все, що пов’язано з коронавірусом, і буде в місті бізнес, який страждає від того всього і йому доводиться закриватися, нести втрати, то я просто не маю морального права отримувати зарплату. Не те, що я від неї відмовлюся – я не знаю, як це законно зробити. Якщо я її отримаю, то просто віднесу кудись.

Вже придумали, куди віднесете першу?

Ще не мав часу. Мабуть, в якийсь інтернат. Або на лікарню. Добре було би, щоби був якийсь фонд для надання допомоги бізнесу, який постраждав – не знаю, чи такий фонд є…