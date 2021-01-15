Мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури

Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження

Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що працівники прокуратури області здійснюють тиск на нього та на членів його команди.

Про це він повідомив у прямому ефірі у Facebook, передає RegioNews.

За моєю інформацією, в середу попереднього тижня обласна прокуратура збирала у себе нараду із силовиками, на якій чітко ставилося завдання – зробити все можливе, щоби знайти щось на мене особисто, якимось чином вплинути на мій бізнес", – сказав Клічук.

Мер міста закликав правоохоронців не брати участь у політичних розправах. Клічук також заявив, що готовий до того, що правоохоронні органи можуть відкрити проти нього та членів його команди кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями.

Я хочу запевнити, що жоден тиск на мене і на мою команду не принесе бажаного результату для них. А навпаки – ще більше нас загартує. Тому ми не зупинимося, не залежно від того, що вони робитимуть з бізнесом. Ми однозначно відстоюватимемо нашу позицію", – додав він.

Водночас у прокуратурі Чернівецької області цю інформацію заперечують. Як повідомила Суспільному прессекретар прокуратури Наталія Соколовська, про проведення такої наради їй невідомо.

В облпрокуратурі закликали Романа Клічука звернутися до правоохоронних органів, щоб вони змогли провести розслідування.

Нагадаємо, Чернівецький міський голова Клічук заявляв, що на нього тиснули з ОДА.

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Клічук Роман. Міський голова Чернівців. Досьє