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19 лютого 2021, 12:52 46

На Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими

19 лютого 2021, 12:52 46
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Фото: flickr
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У чотирьох лікарнях Чернівецької області реанімаційні відділення повністю заповнені хворими на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА, передає RegioNews.

Так, на 100% заповнені реанімаційні відділення Чернівецької міської лікарні №3, а також Заставнівської, Сторожинецької та Новоселицької центральних районних лікарень.

У відділеннях, де лікують хворих на COVID-19, також залишилося небагато вільних місць.

Як повідомляє ОДА, міська лікарня Чернівців №4 заповнена хворими на 93,33%, Сторожинецька центральна районна лікарня – на 83,54%.

Нагадаємо, 17 лютого голова Чернівецької ОДА заявив, що в області критична ситуація із поширенням COVID-19.

Наступного дня стало відомо, що усі школи Чернівців переходять на дистанційне навчання.

Чернівецька ОДА Чернівці лікарні COVID-19 пандемія пацієнти

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