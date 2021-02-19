На Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими
Область опинилася у трійці лідерів за кількістю нових захворювань
Область опинилася у трійці лідерів за кількістю нових захворювань
У чотирьох лікарнях Чернівецької області реанімаційні відділення повністю заповнені хворими на COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА, передає RegioNews.
Так, на 100% заповнені реанімаційні відділення Чернівецької міської лікарні №3, а також Заставнівської, Сторожинецької та Новоселицької центральних районних лікарень.
У відділеннях, де лікують хворих на COVID-19, також залишилося небагато вільних місць.
Як повідомляє ОДА, міська лікарня Чернівців №4 заповнена хворими на 93,33%, Сторожинецька центральна районна лікарня – на 83,54%.
Нагадаємо, 17 лютого голова Чернівецької ОДА заявив, що в області критична ситуація із поширенням COVID-19.
Наступного дня стало відомо, що усі школи Чернівців переходять на дистанційне навчання.
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