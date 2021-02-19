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19 лютого 2021, 16:26 435

У Чернівцях силовики проводять обшуки на фірмах депутатів партії мера

19 лютого 2021, 16:26 435
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Міський голова заявив про політичний тиск
Міський голова заявив про політичний тиск
Фото ІА АСС
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Чернівецький міський голова Роман Клічук заявив, що тиск на бізнес партійців «Єдиної альтернативи» - це помста і за "неправильне голосування" за голову облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Сьогодні за засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства депутат партії "Єдина альтернатива" Сергій Гринюк повідомив, у Чернівцях правоохоронці проводять обшуки на підприємствах, які належать представникам цієї політичної партії.

"Єдина альтернатива" – місцева партія, яка здобула більшість на виборах до Чернівецької міськради і висунула кандидата в мери Романа Клічука, який і здобув перемогу.

На брифінгу Роман Клічук заявив, що розцінює обшуки як тиск. Свою заяву він попросив вважати автоматичним зверненням до Президента, Генпрокурора та голови ВРУ.

В коментарі БукІнфо Роман Клічук заявив, що тиск на бізнес партійців "ЄА" - це помста.

Тиск на бізнес партійців "Єдиної альтернативи" це помста Іллі Павлюка (якого вважають керівником однієї із "груп впливу" серед "Слуг народу" – ред.) за те, що ми не підтримали на голову облради його людину, - сказав Клічук.

За словами міского голови, тиск чинитиметься перш за все на нього і дотичний до нього бізнес, а також до всіх знакових членів "Єдиної альтернативи".

Готуються справи в обласній прокуратурі також і на наших посадовців і депутатів, - додав він.

Роман Клічук також додав, що обласна поліція, УСБУ і прокуратура відмовилися від "виконання ганебного замовлення".

Як повідомлялося, ще 15 січня мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.

Раніше Чернівецький міський голова Клічук стверджував, що на нього тиснули з ОДА. Також він заявив, що його шантажували.

Читайте також: Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж".

обшуки бізнес Чернівці партія мер Роман Клічук

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