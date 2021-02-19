У Чернівцях силовики проводять обшуки на фірмах депутатів партії мера

Міський голова заявив про політичний тиск

Міський голова заявив про політичний тиск

Фото ІА АСС

Чернівецький міський голова Роман Клічук заявив, що тиск на бізнес партійців «Єдиної альтернативи» - це помста і за "неправильне голосування" за голову облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Сьогодні за засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства депутат партії "Єдина альтернатива" Сергій Гринюк повідомив, у Чернівцях правоохоронці проводять обшуки на підприємствах, які належать представникам цієї політичної партії.

"Єдина альтернатива" – місцева партія, яка здобула більшість на виборах до Чернівецької міськради і висунула кандидата в мери Романа Клічука, який і здобув перемогу.

На брифінгу Роман Клічук заявив, що розцінює обшуки як тиск. Свою заяву він попросив вважати автоматичним зверненням до Президента, Генпрокурора та голови ВРУ.

В коментарі БукІнфо Роман Клічук заявив, що тиск на бізнес партійців "ЄА" - це помста.

Тиск на бізнес партійців "Єдиної альтернативи" це помста Іллі Павлюка (якого вважають керівником однієї із "груп впливу" серед "Слуг народу" – ред.) за те, що ми не підтримали на голову облради його людину, - сказав Клічук.

За словами міского голови, тиск чинитиметься перш за все на нього і дотичний до нього бізнес, а також до всіх знакових членів "Єдиної альтернативи".

Готуються справи в обласній прокуратурі також і на наших посадовців і депутатів, - додав він.

Роман Клічук також додав, що обласна поліція, УСБУ і прокуратура відмовилися від "виконання ганебного замовлення".

Як повідомлялося, ще 15 січня мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.

Раніше Чернівецький міський голова Клічук стверджував, що на нього тиснули з ОДА. Також він заявив, що його шантажували.

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