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15 лютого 2021, 16:47 45

ЦВК сформувала новий склад Чернівецької міської ТВК

15 лютого 2021, 16:47 45
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Попередню комісію ЦВК розпустила за порушення конституції та виборчого кодексу
Попередню комісію ЦВК розпустила за порушення конституції та виборчого кодексу
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 15 лютого Центральна виборча комісія сформувала новий склад Чернівецької міської територіальної виборчої комісії (ТВК).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Відомо, що у новому складі 16 представників. Минулого тижня ЦВК достроково припинила повноваження усього складу Чернівецької міської ТВК.

Територіальна виборча комісія не реєструвала кількох депутатів, обраних до Чернівецької міської ради, а потім прийняла постанови про визнання обраними наступних за черговістю кандидатів у депутати у відповідних виборчих списках”, - заявили в Центрвиборчкомі.

Також в ЦВК нагадали, що скасували ці постанови як незаконні та протиправні та самостійно зареєстрували 10 депутатів, які були обрані до Чернівецької міської ради 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 12 лютого ЦВК вдруге розпустила виборчу комісію в Чернівцях та зареєструвала депутатів від двох партій.

ЦВК Чернівці ТВК комісія вибори депутати

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