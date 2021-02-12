Чернівецька ТВК остаточно відмовила у реєстрації десятьом депутатам

Вирішили замість них реєструвати наступних за списком

Вирішили замість них реєструвати наступних за списком

Фото з відкритих джерел

Десять депутатів від партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина" не набули чинного депутатського мандату. Замість них Чернівецька міська ТВК ухвалила зареєструвати депутатами наступних у списках цих партій кандидатів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал ТРК "Чернівці.

На закритому засіданні члени ТВК прийняли рішення про те, що 10 депутатів від "Рідного міста" та "Команди Михайлішина" не набули чинного депутатського мандату.

Причиною неотримання мандату члени ТВК вказують невчасно подані заяви на реєстрацію депутатів.

У зв’язку з тим, що невчасно буди подані заяви на реєстрацію від "Команди Михайлішина" та "Рідного міста", ми вирішили вважати обраними депутатами та зареєструвати кандидатів наступних по списку партій, - сказала заступниця голови ТВК Ірина Микичук.

Переконатися у вчасності подання заяв, за словами заступниці голови ТВК, також немає можливості.

Журнал реєстрації заяв за всіма правилами не був ні прошнурований, ні пронумерований. Ні дати, коли він початий, ні дати, коли він закінчений. На заявах ми не можемо переконатися, що вони дійсно були подані в ці числа. Тобто немає помітки, коли вони були подані і коли вони були прийняті, - додала Ірина Микичук.

Як повідомлялося, 3 лютого у Чернівцях ТВК вдванадцяте провалила спробу зареєструвати десятьох депутатів міськради. Друге засідання оновленої ТВК не дало результату.

Раніше, 13 січня в Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.

Але вже 26 січня ЦВК скасувала рішення Чернівецької ТВК про реєстрацію 10 депутатів та розпустила комісію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коли 17 грудня у Чернівцях призначили першу сесію міської ради, то кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії. Також у день першої сесії 18 грудня частина депутатів заявляла, що їх не запросили.