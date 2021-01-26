ЦВК скасувала рішення Чернівецької ТВК про реєстрацію 10 депутатів та розпустила комісію

Водночас новий склад комісії зобов’язали зареєструвати цих же депутатів у 5-денний термін

Водночас новий склад комісії зобов’язали зареєструвати цих же депутатів у 5-денний термін

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання ЦВК.



Центральна виборча комісія (ЦВК) на сьогоднішньому своєму засіданні визнала протиправною бездіяльність Чернівецької Територіальної виборчої комісії (ТВК) щодо не реєстрації новообраних депутатів від "Рідного міста" та "Команди Михайлішина", водночас, через грубе порушення виборчого кодексу України, скасувала постанову про їхню реєстрацію від 13 січня 2021 року та достроково припинила повноваження Чернівецької ТВК.

Згідно з цією постановою, політичні партії, за поданням яких до складу Чернівецької ТВК було включено осіб, повноваження яких було достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 18 години 27 січня 2021 року подати до ЦВК кандидатури для включення до нового складу Територіальної виборчої комісії.



Також ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК у п’ятиденний строк від часу свого сформування зареєструвати обраних від "Рідного міста" і "Команди Михайлішина" депутатів Чернівецької міської ради.

Як повідомлялося, сьогодні у Чернівцях суд відмовив позивачу, який вимагав скасувати першу сесію міськради 8-го скликання.

Нагадаємо, 13 січня у Чернівцях міська ТВК з десятої спроби змогла зареєструвати усіх депутатів міськради.