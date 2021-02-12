У Кам'янець-Подільському мер скасував рішення міськради про обрання секретаря

Раніше міська рада змогла лише з третьої спроби проголосувати за його обрання

Раніше міська рада змогла лише з третьої спроби проголосувати за його обрання

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Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами міського голови, таке рішення він прийняв через прохання місцевих мешканців, і право зупинити рішення міської ради передбачене законом.

І я зважаючи на звернення громади нашого міста, я підписав розпорядження про зупинення рішення сесії міської ради про обрання секретаря міськради Сергія Самсонюка", - заявив Посітко.

Він додав, що згідно із законодавством, тепер протягом двох тижнів потрібно скликати сесію міської ради, на якій мер повинен винести питання зупинення цього рішення.

Щоб скасувати вето міського голови, депутатам потрібно зібрати 26 голосів.

Нагадаємо, 9 лютого депутати Кам’янець-Подільської міськради з третьої спроби обрали секретаря.