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13 січня 2021, 20:59 37

У Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради

13 січня 2021, 20:59 37
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Це вдалося зробити після скасування повноважень членів міської комісії
Це вдалося зробити після скасування повноважень членів міської комісії
Фото: із відкритих джерел
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У Чернівцях міська виборча комісія з десятої спроби зареєструвала депутатами міської ради кандидатів від партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову комісії Анастасію Сімак, передає RegioNews.

Вона розповіла, що після того, як Центральна виборча комісія припинила повноваження членів міської комісії через ігнорування засідань, вдалося зібрати кворум та зареєструвати решту обраних під час місцевих виборів депутатів.

Раніше міська комісія упродовж дев'яти засідань не змогла зібрати кворуму. В її сторону висували звинувачення у навмисному затягуванні реєстрації депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коли 17 грудня у Чернівцях призначили першу сесію міської ради, то кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії. Також у день першої сесії 18 грудня частина депутатів заявляла, що їх не запросили.

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