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18 грудня 2020, 11:59 91

У Чернівцях проводять першу сесію міськради, частина депутатів заявляє, що їх не запросили

18 грудня 2020, 11:59 91
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Депутати мають прийняти присягу та обрати секретаря міської ради
Депутати мають прийняти присягу та обрати секретаря міської ради
Фото: Суспільне
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У Чернівцях сьогодні, 18 грудня розпочалася перша сесія новообораної міської ради 8 скликання.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Міський голова Роман Клічук заявив, що на першій сесії винесе на голосування кандидатуру секретаря міської ради. Також депутати мають прийняти присягу.

Голова виборчої комісії Анастасія Сімак оголосила про початок сесії, в залі були присутні 26 з 42 депутатів.

У сесійній залі зібрались депутати від "Європейської Солідарності", "Єдиної Альтернативи", "Пропозиції" та "Слуги народу". Станом на початок сесії були відсутні депутати від "Команди Михайлішина", "Рідного міста" та "Народного контролю".

Віталій Михайлішин у коментарі сказав, що ні він, ні його однопартійці не знали про засідання. За його словами, сесію скликали "нашвидкоруч"... Депутат від "Народного контролю" Іван Гончарук говорить, що їхня партія не отримала офіційного запрошення на першу сесію", - повідомляє видання.

Приміщення міської ради оточили правоохоронці, вони перевіряють документи у всіх, хто хоче увійти.

У Чернівцях проводять першу сесію нового скликання депутатів. Текстовий онлайн

Нагадаємо, 17 грудня у Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради, на місці події працювали всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки.

Чернівці горсовет сесія засідання депутати
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