У Чернівцях ТВК вдванадцяте провалила спробу зареєструвати десятьох депутатів міськради

Друге засідання оновленої ТВК не дало результату

Друге засідання оновленої ТВК не дало результату

Фото з відкритих джерел

Чернівецька міська територіальна виборча комісія на своєму другому засіданні не змогла ухвалити рішення про реєстрацію новообраними депутатами Чернівецької міської ради десятьох кандидатів від політичних партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У Чернівцях міська ТВК провела в оновленому складі вже друге засідання, і знову членам ТВК не вдалося ухвалити рішення про реєстрацію депутатами міськради 10-х кандидатів, які досі залишилися не зареєстровані.

Пропозицію щодо реєстрації нових депутатів підтримали лише 5 членів комісії. Ще одна особа проголосувала "проти", а восьмеро членів ТВК – утрималися. Члени ТВК вирішили повторно розглянути це питання у середу, 3 лютого о 19.00.



Також на засіданні комісії пропонували розглянути питання щодо реєстрації новообраними депутатами наступних по списках партій "Рідне місто" і "Команда Михайлішина" кандидатів. За роз’ясненням ЦВК, ухвалення такого рішення є незаконним.

Як повідомлялося, раніше у Чернівцях оновлена ТВК не змогла зареєструвати депутатами десятьох кандидатів до міськради.

Раніше, 13 січня в Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.

Але вже 26 січня ЦВК скасувала рішення Чернівецької ТВК про реєстрацію 10 депутатів та розпустила комісію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коли 17 грудня у Чернівцях призначили першу сесію міської ради, то кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії. Також у день першої сесії 18 грудня частина депутатів заявляла, що їх не запросили.