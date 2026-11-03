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03 листопада 2026, 21:25

Камери спростували алібі: житель Кропивницького отримав 6 років за жорстоке побиття

03 листопада 2026, 21:25
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Фото ілюстративне
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Верховний Суд відхилив касаційні скарги жителя Кропивницького та його адвоката, які намагалися оскаржити вирок за умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловік отримав шість років позбавлення волі за побиття потерпілого металевим предметом

Про це повідомили у прокуратурі Кіровоградської області, передає RegioNews.

Як повідомили у прокуратурі, напад стався у червні 2024 року. Засуджений серед дня підійшов до чоловіка на вулиці та через давні неприязні стосунки завдав йому щонайменше 15 ударів предметом, схожим на металевий лом.

Він бив потерпілого по голові, тулубу та руках. Унаслідок нападу чоловік отримав розрив селезінки, перелом ребра та інші тілесні ушкодження. Зокрема, травма живота була небезпечною для життя в момент заподіяння.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою причетність до нападу та наполягав, що має алібі. Однак його версію спростували зібрані докази.

Дружина потерпілого, яка стала очевидицею побиття, докладно розповіла про обставини нападу. Крім того, записи вуличних камер відеоспостереження та системи "Безпечне місто" підтвердили, що автомобіль засудженого перебував поблизу місця злочину.

За умисне тяжке тілесне ушкодження чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Засуджений та його адвокат подали касаційні скарги до Верховного Суду, оскаржуючи доведеність вини. Захисник просив скасувати попередні судові рішення та закрити кримінальне провадження.

Прокурор заперечив проти задоволення скарг і довів законність засудження. Верховний Суд відхилив касаційні скарги та залишив призначене покарання без змін. Водночас суд зарахував до строку ув’язнення період попереднього тримання під вартою.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.

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